"Riprendiamoci la Casa del libro", Legambiente lancia una raccolta fondi

"La 'Casa del Libro' deve tornare a vivere ed a svolgere la funzione pedagogica per la quale era stata pensata e realizzata: mettere a disposizione della collettività uno spazio ed uno strumento per diffondere sempre di più il piacere della lettura e il valore della cultura". Lo scrive in una nota il presidente del circolo "Rabat" di Legambiente, Claudia Casa, che nei prossimi lancerà, insieme all’associazione culturale "NonSoStare", una raccolta fondi, a due anni dal raid vandalico che rese inutilizzabile la struttura collocata all’interno della Villa Bonfiglio.

La raccolta fondi avverrà attraverso la distribuzione delle colombe pasquali dell'azienda Fiasconaro di Castelbuono, con cui ormai da diversi anni Legambiente conduce, in occasione delle festività natalizie e pasquali, la campagna “Amore per il Territorio” a sostegno delle proprie attività e campagne di sensibilizzazione.

"A proposito della scelta del luogo in cui riposizionare la 'Casa del Libro', con l’assessore Beniamino Biondi abbiamo convenuto che esso dovrà certamente tenere in gran conto la questione della salvaguardia della struttura, affermano Gioele Farruggia per "NonSoStare" e Claudia Casa.