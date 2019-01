Terremoto a Catania, l'Arcidiocesi avvia raccolta fondi per i territori colpiti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Le Chiese di Sicilia esprimono vicinanza e solidarietà alle due Chiese sorelle di Catania ed Acireale per le conseguenze sofferte a causa del recente terremoto. Numerose famiglie sono state allontanate dalle loro abitazioni e tante scuole, edifici di culto, canoniche e oratori sono stati danneggiati, mentre a seguito delle alluvioni tanti agricoltori hanno registrato ingenti danni.

I Vescovi di Sicilia, adesso, invitano le comunità siciliane ad esprimere la loro vicinanza con una giornata di preghiera durante la quale si potrà anche elargire un’offerta liberale, quale contributo per aiutare la riparazione dei danni subiti. Anche nella nostra Arcidiocesi, per disposizione dell’Arcivescovo, tutte le parrocchie saranno invitate, nella giornata di domenica 17 febbraio p.v., a sensibilizzare i fedeli su questo tema, invitandoli ad esprimere vicinanza ai fratelli delle Diocesi di Catania e Acireale, sia con la preghiera che destinando la colletta domenicale al loro sostegno. Le Emergenze come queste ci invitano a riflettere sulla comunione ecclesiale, portandoci ad abbracciare la sofferenza delle comunità sorelle e a manifestare ad esse la nostra vicinanza.

Al fine di poter procedere ad un unico versamento diocesano in favore della CESi, le somme raccolte dovranno poi essere inviate all’Economato della nostra Arcidiocesi attraverso: versamento diretto presso l’Ufficio Economato della Curia, in Piazza Don Minzoni, 19, ad Agrigento; versamento su c/c bancario di Banca Prossima intestato a Diocesi di Agrigento - IBAN: IT 09 C 03359 01600 100000006841 - Precisando la Causale: “Colletta regionale pro Diocesi di Catania/Acireale”.