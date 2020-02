"I rifiuti si separano, capre!", volantino offensivo fa indignare Hamel: "Valuteremo denuncia"

"I rifiuti si separano, capre!". E' scritto in un volantino - con tanto di calendario della raccolta differenziata - che sta circolando, e anche con una certa insistenza, in città. Un volantino che sembra - almeno apparentemente: indicazioni, colori, numeri di telefono - riconducibile al Comune di Agrigento. Cosa assolutamente non vera. E a chiarirlo è stato l'assessore comunale all'Ecologia Nello Hamel: "L'autore è anonimo e io mi dissocio da questa iniziativa perché non è questo il modo di sollecitare i giusti comportamenti". Il riferimento dell'assessore è appunto all'epiteto utilizzato: "capre".

"Valuteremo con l'ufficio legale se ci sono estremi perseguibili penalmente per sporgere denuncia" - ha garantito l'assessore Nello Hamel - .