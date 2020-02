Volantino offensivo contro chi non differenzia bene, il Comune presenta un esposto

Volantino offensivo contro chi non differenzia correttamente i rifiuti, il Comune annuncia che è stato predisposto un esposto-denuncia per accertare gli eventuali responsabili.

"Questo volantino - ha detto l'assessore Nello Hamel - è falso e tenta di screditare l'Amministrazione comunale. Vi è inoltre il sospetto che si tratti di una scorretta mossa elettorale che tenta di fomentare la reazione degli utenti che si sentono insultati. L'Amministrazione comunale è del tutto estranea a questa iniziativa e non si sarebbe mai permessa di insultare gli utenti per errori nella differenziazione". L'assessore Hamel ricorda che "gli agrigentini stanno collaborando con grande dedizione alla raccolta differenziata e che i piccoli errori di conferimento possono essere rimediati con una puntuale Campagna informativa".

Il testo del volantino insultava chi non usa i giusti sacchetti per la differenziata, definendoli "capre" ma usando, sia come colori che come carattere, i medesimi utilizzati dal Comune, creando appunto un dubbio da parte degli utenti.