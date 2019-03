Niente conferimento dell'umido: ecco come "sopravvivere" alla differenziata

Raccolta differenziata, via alla settimana "umido free". Si perché a partire da oggi e fino al prossimo 23 marzo l'impianto Raco di Belpasso rimarrà chiuso per lavori di manutenzione. Questo impedirà quindi a moltissimi comuni in Sicilia, diversi dei quali nella nostra provincia, di conferire il rifiuto. Impossibile trovare nuove strutture, dato che la situazione dell'impiantistica regionale è davvero drammatica.

Così centri come Favara o Aragona, in assenza totale di possibilità alternative, hanno disposto il divieto di conferire l'umido fino a sabato. I cittadini dovranno quindi tenere a casa il rifiuto ("abbiamo balconi molto grandi, abbiamo i garace, usiamo quelli", consigliava l'assessore all'Igiene di Favara, Giuseppe Bennica) finché la situazione non sarà rientrata. Nel frattempo sarà però necessario controllare le strade per evitare che chi ha meno amore per le cose pubbliche provveda a disfarsi di tutto senza pensarci su.

Molto più articolata la situazione ad Agrigento: sabato 16 marzo non è stata effettuata la raccolta dell'umido, ma è stato raccolto il vetro. Chi avesse ancora esposto il mastello dell'organico però non deve perdere la speranza perché domani, lunedì 18, saranno raccolti umido e indifferenziato. E' questa l'unica data ad oggi comunicata per la raccolta dell'umido, mentre non si effettuerà la raccolta della carta, che potrebbe essere recuperata mercoledì. Cosa intenda fare il Comune di questi giorni di "vacanza" per la ditta è da capirsi: in situazioni passate si era pensato ad esempio di potenziare altri servizi.

Sotto controllo la situazione ad esempio a Porto Empedocle, Canicattì e Sciacca, che conferiscono in strutture diverse dalla Raco.