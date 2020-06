La Festa della Repubblica non ferma la raccolta dei rifiuti: servizio regolare

Rimangono regolari i turni per la raccolta rifiuti ad Agrigento anche per domani, giornata in cui si ricorda la Festa della Repubblica.

Lo comunica il raggruppamento temporaneo di imprese Iseda, Sea e Seap. Rimane invariato, dunque, il calendario di raccolta e di conseguenza anche la tipologia di rifiuto da lasciare fuori dalle abitazioni negli orari e nelle modalità consuete che nel capoluogo, per la giornata di domani, prevede la plastica e i metalli.