Differenziata, Carmelo D'Angelo scrive alla Regione: "Per noi niente rifiuti all'estero"

Raccolta differenziata, Ravanusa scrive alla Regione Siciliana: le nostre percentuali sono nella norma. Dopo la nota inviata nei giorni scorsi dal dipartimento "Acque e Rifiuti" a 140 comuni in Sicilia e 10 nella provincia di Agrigento, con la quale si ammonivano gli stessi ad attivarsi per stipulare accordi con ditte che dovrebbero farsi carico di inviare all'estero i propri rifiuti - avendo, secondo Palermo, una percentuale di differenziata inferiore al 30% -, in molti hanno ritenuto di comunicare alla Regione che qualcosa, nei loro calcoli, non quadrava.

"Con riferimento alla nota di cui in oggetto - scrive il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo - si evince che il comune di Ravanusa è inserito nell’elenco dei comuni destinatari. Si precisa che i dati della raccolta differenziata trasmessi periodicamente on line all’Ufficio Speciale Rd del Dipartimento Regionale riportano, a far data dal luglio 2017, percentuali di RD mensili mediamente superiori al 30 %. Il comune di Ravanusa ha avviato la raccolta porta a porta nel territorio comunale dal 01.03.2017 e già dal mese di luglio del 2017 ha raggiunto la percentuale del 32,87 % e per i mesi successivi ci si è attestati su valori superiori al 30 %. Per i primi sei mesi dell’anno corrente 2018, mensilmente viene raggiunta la percentuale del 30 %, con una media al mese di giugno 2018 del 41,48 % (media gennaio – giugno 2018), dati trasmessi alla Regione Sicilia. Pertanto - conclude D'Angelo - il comune di Ravanusa ha raggiunto nel mese di giugno ina Rd % maggiore del 30 % per cui non è soggetto agli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4 della Ord. N. 4/rif. Si invita il dirigente generale Salvatore Cocina a prendere atto di quanto evidenziato e comunicare agli enti di competenza che il comune di Ravanusa non rientra nella applicazione degli adempimenti indicati".