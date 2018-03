Raccolta differenziata e utenze non servite, riduzione Tari del 60 per cento

“I cittadini residenti nelle aree non servite dal servizio di raccolta porta a porta potranno avvalersi dell’isola ecologica dove conferire tutti i tipi di rifiuti, oppure potranno utilizzare il Ccr. Ma non per l’indifferenziato. Questi cittadini manterranno la riduzione nella bolletta Tari pari al 60 per cento già prevista dall’articolo 44 del regolamento componente Tari (delibera di approvazione del 21/05/2014 della IUC)". Lo ha annunciato, facendo finalmente chiarezza, il sindaco di Racalmuto Emilio Messana.

I contenitori sono consegnati soltanto per gli utenti serviti dalla raccolta dei rifiuti “porta a porta” perché soltanto loro dovranno collocare i rifiuti fuori dalle abitazioni. Chi non ha il “porta a porta” - perché risiede fuori dal perimetro del centro abitato - non ha questo obbligo e non ha bisogno di contenitori da esporre all’esterno. L’onere di recarsi nell’isola ecologica o presso il Ccr viene compensato dalla riduzione del 60 per cento in bolletta.

“Naturalmente - spiega l’assessore comunale all'Ecologia Salvatore Petruzzella - per poter usufruire di tale riduzione è necessario che l’immobile sia stato regolarmente dichiarato e sia stata fatta formale richiesta di riduzione”.

Più della metà dei circa seimila cestelli per la raccolta differenziata acquistati dal Comune di Racalmuto, per un costo complessivo di 45.896,40 euro, sono stati consegnati alle famiglie. “E’ un ottimo risultato - commenta l’assessore all’Ecologia Salvatore Petruzzella - che riscontra l’impegno profuso dai nostri impiegati e conferma l’attenzione dei concittadini”.

Fino al 30 marzo sarà possibile ritirare i contenitori presso la palestra della scuola elementare "Generale Macaluso". Ad ogni utente coperto dal servizio “porta a porta” il Comune fornisce gratuitamente due cestelli. “È il primo passo verso un nuovo modello di raccolta - dichiara Petruzzella. A partire dal 9 aprile saranno rimossi tutti i cassonetti stradali e ci saranno nuovi turni. Lunedì: organico - carta e cartone; martedì: plastica insieme ai metalli - vetro; mercoledì: organico; giovedì: indifferenziato; venerdì: plastica e metalli; sabato: organico - vetro. Contattando l’ufficio Ambiente sarà, invece, possibile concordare il ritiro di apparecchiature elettroniche, di rifiuti ingombranti di grandi dimensioni, di pannoloni di soggetti non autosufficienti nei giorni in cui non è previsto il ritiro dell’indifferenziato”.

“I cittadini serviti dal “porta a porta” non dovranno lasciare i sacchetti davanti alle loro abitazioni - continua l’assessore - ma dovranno inserirli nei cestelli antirandagismo, che sono contrassegnati da un codice numerico e da un codice a barre utili ad identificare il nucleo familiare.

“Ricordiamo che la differenziazione dei rifiuti si fa a casa - sottolinea il sindaco Emilio Messana - separando l’organico, la carta e il cartone, la plastica e i metalli, il vetro, il secco non riciclabile, per permettere al Comune di raccogliere i rifiuti e di avviarli, a seconda della tipologia, al riuso, al riutilizzo e al riciclaggio, riducendo al minimo i costi e l’impatto ambientale del conferimento in discarica. A questa operazione di differenziazione domestica dei rifiuti e di conferimento separato sono tenuti tutti i cittadini, siano o meno serviti dal 'porta a porta', perché è obbligo di legge e ancor prima dovere naturale dell’uomo tutelare e proteggere l’ambiente dall’inquinamento. E’ al momento del conferimento dei rifiuti - sottolinea il capo dell'amministrazione di Racalmuto - che interviene la diversa organizzazione del servizio, cui corrispondono tariffe differenti. Purtroppo i cassonetti stradali sono stati presi da tanti come alibi per non differenziare i rifiuti a casa e per buttare di tutto a qualsiasi ora. In vista del nove aprile intensificheremo i controlli e non esiteremo ad elevare le contravvenzioni contro gli incivili e i trasgressori" - conclude il sindaco Messana - .