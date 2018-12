Raccolta differenziata, il primo dell'anno i mastelli verranno svuotati regolarmente

Servizio regolare domani, il primo gennaio 2019, per la raccolta differenziata ad Agrigento. Il calendario del “porta a porta” infatti, non subirà alcuna variazione e gli operatori ecologici di Iseda e Sea effettueranno lo svuotamento dei mastelli gialli che contengono la plastica. Anche gli orari rimarranno gli stessi e non subiranno alcuna variazione nonostante la giornata festiva. Il servizio continuerà così regolarmente anche nei giorni.