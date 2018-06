Differenziata, parte il potenziamento estivo della raccolta: ecco su cosa

Estate, presenze turistiche, necessità di garantire maggiore decoro. E’ sulla base di questi input che l’amministrazione comunale ha deciso – ieri - per un potenziamento estivo della raccolta differenziata.

“La raccolta dell’umido prodotto dagli esercizi commerciali della zona balneare e delle location turistiche della città avverrà tutti i giorni – ha spiegato, ieri, l’assessore comunale all’Ambiente Nello Hamel - . Così abbiamo deciso di effettuare tre volte la settimana la raccolta dei pannoloni e dei pannolini che è prevista invece, attualmente, soltanto una volta a settimana. Certo, gli agrigentini potrebbero andare a conferire all’isola ecologia, ma abbiamo deciso di potenziare il servizio. Vi sarà giornalmente – ha proseguito Hamel – la raccolta dei sacchetti sparsi e la bonifica delle discariche che fioriscono in tutta la città".

Già ieri, a Fontanelle, erano in azione diverse squadre per il decespugliamento. “Oggi – ha annunciato Hamel – saranno al Villaggio Mosè e saranno anche nella parte alta, al Belvedere, di San Leone dove completeranno il taglio delle palme morte. A fine mese verranno attivati i cantieri di servizio con 40 unità che cureranno la città dal punto di vista igienico-sanitario. Contestualmente inizierà il rigido controllo sulle ‘grandi utenze’, ossia carcere, ospedale, supermercati e mercato ortofrutticolo”. Sempre sperando di far lievitare la percentuale della differenziata, il Comune farà scattare il cosiddetto pugno duro contro le “grandi utenze”. Il tempo di cosiddetta moratoria concesso è finito.

Adesso, - questo l’intendimento dell’amministrazione comunale, sindaco Lillo Firetto e assessore all’Ecologia Nello Hamel in testa, - tutti dovranno entrare a regime. “O differenziano oppure non ritireremo più la loro indifferenziata – hanno annunciato ieri i due amministratori - . Cioè procederemo allo smaltimento dell’indifferenziata delle grandi utenze in loro danno, ossia addebitando loro le spese che andremo a sostenere per conferire in discarica”.