Sommersa dai rifiuti dopo 24 ore dalla pulizia, i cittadini si ribellano: "Paghiamo tutti"

“Ieri la pulizia straordinaria è stata fatta anche per te, pezzo di m… ma il costo è per tutti". I cittadini di Porto Empedocle si ribellano all'abbandono dei rifiuti. Il fatto è stato segnalato alle testate giornalistiche dall'amministrazione comunale, che nelle scorse settimane, sotto indirizzo del nuovo assessore all'Ecologia, Giuseppe Sicilia, ha condotto massicce operazioni di pulizia straordinaria, tra gli altri posti, a Grandi lavori, Piano Lanterna, contrada Ciuccafa e svariati angoli della città.

Meno di 24 ore, tuttavia, e gli incivili sono tornati a colpire, ignari di essere ripresi dalle telecamere o segnalati da altri cittadini stanchi di subire il comportamento vile e altamente dannoso di alcuni.

Così, ad oggi, sono stati già oltre un centinaio i soggetti multati, mentre altri saranno individuati nelle prossime settimane analizzando le immagini delle trappole fotografiche piazzate in varie zone della città. I multati (la sanzione è di 600 euro) appartengono a varie categorie professionali: si va dalla comune casalinga al medico e professionista, con conducenti di veicoli impegnati nel lancio di spazzatura dal finestrino.

"Stiamo lavorando al massimo delle possibilità e in costante ascolto dei cittadini che pretendono una città pulita, in grado di rilanciarsi dal punto di vista turistico - dice il sindaco Ida Carmina -. Oltre alla regolare pulizia delle spiagge che viene fatta ogni mattina e quella straordinaria di diversi quartieri oggetto di segnalazioni, abbiamo già intensificato i controlli e attivato nuove telecamere in collaborazione con la polizia municipale guidata dal comandante Putrone. Un ottimo sistema deterrente per punire e scoraggiare chi mette a rischio la salute di tutti e il decoro urbano, causando costi aggiuntivi al servizio di raccolta e incidendo negativamente sul bilancio della collettività"

Carmina, inoltre, spiega di essere stata ricevuta dal prefetto lo scorso 30 luglio, ottenendo dallo stesso rassicurazioni sulla massima attenzione rispetto al problema delle discariche abusive.