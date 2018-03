Raccolta differenziata, avviati i controlli sugli esercizi commerciali

Fino a pochi giorni fa, i vigili urbani portavano avanti la “guerra” contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Con una task force, aprendo i sacchetti della spazzatura e rovistando all’interno, si cercava di identificare gli incivili. Da ieri, però, la polizia locale di Agrigento – ed è stato il primo Comune ad attuare l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci – ha avviato anche i controlli sugli esercizi commerciali per appurare se le regole della differenziata vengono rispettate a pieno o meno. Ossia se i commercianti sanno differenziare per bene, o meno, i rifiuti.

S’è cominciato dal Villaggio Mosè: trenta gli esercizi commerciali i cui mastelli sono stati praticamente ispezionati. Nessuna irregolarità è stata riscontrata. “Abbiamo cominciato dagli esercizi commerciali del Villaggio Mosè – ha spiegato il comandante Gaetano Di Giovanni – perché gli esercenti del quartiere commerciale hanno ormai terminato la cosiddetta ‘fase di rodaggio’. E’ da tempo ormai che la raccolta differenziata è una realtà al Villaggio Mosè. Gradualmente arriveremo ad effettuare questi controlli anche negli esercizi commerciali del centro e poi passeremo anche alle verifiche nei cestelli privati. Per fare questi controlli sui cestelli privati avremo però bisogno del cosiddetto lettore ottico che consentirà di attribuire il cestello al suo titolare. Il controllo è semplice: apriamo il cassone per la raccolta del cartone, ad esempio, e se all’interno vi troviamo anche plastica, accertando che si è sbagliato a differenziare viene elevata una sanzione di 50 euro, che è stata disposta con ordinanza sindacale”.

Per arrivare a controlli di questo genere, nel centro urbano e per i cestelli dei privati, servirà ancora del tempo perché da un lato, nel centro urbano, ci sono esercenti che non hanno ancora i mastelli e dall’altro, per rintracciare il proprietario del cestello privato, serve che la polizia municipale abbia appunto il lettore ottico.