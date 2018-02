Nuccia Palermo contro Nello Hamel, il consigliere: "Pensi alle sue deleghe"

Nuccia Palermo contro Nello Hamel, l’assessore promette ai cittadini di rimediare al caos della raccolta differenziata. Hame, si è anche proposto di andare in giro ad eliminare le mini discariche della città. Il consigliere comunale, Nuccia Palermo ha parlato così: “L’assessore dimentica che siamo una città a vocazione turistica e che non possiamo fare il monumento dell'immondizia. Se poi guardiamo cosa intende per isole ecologiche. Leggo pure che dalla prossima settimana girerà su di un furgoncino sostituendosi a chi già dovrebbe essere pagato per fare ciò. Assessore lei deve leggere le carte perché ha ben undici deleghe e non può passare le giornate a vagare per la città. Deve far funzionare gli uffici, deve dare gli atti di indirizzo, deve approfondire tutte le problematiche su acqua, rifiuti, ambiente, balneazione. Le circa 3600euro di indennità degli assessori riguardano tutte le deleghe mica può sceglierne una e mandare alla deriva tutte le altre. Viaggiamo a velocità primitive".