"Raccolta differenziata fatta male", multato anche il centro commerciale

I controlli alle grandi utenze commerciali da parte della polizia municipale continuano a dare i loro frutti. Nella giornata di oggi è stato infatti sanzionato il centro commerciale "Città dei Templi" per errato conferimento della spazzatura.

Nel dettaglio, come già avvenuto nelle scorse settimane con il Parco archeologico e l'ospedale "San Giovanni di Dio", dentro i sacchi neri che servirebbero teoricametne solo per il secco residuo gli operatori delle ditte di igiene ambientale hanno trovato molto materiale riciclabile che, invece, sarebbe dovuto essere trasportato agli impianti per divenire nuovamente materia prima.

Immancabile la sanzione da 600 euro e obbligo per il privato di smaltire autonomamente i rifiuti.