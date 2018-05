Arrivano nuovi mastelli per la raccolta differenziata, ma cambiano le regole

Raccolta differenziata a Zingarello, da lunedì inizierà la distribuzione dei mastelli ed entro metà mese potrebbe partire il servizio di porta a porta anche in questa frazione.

L'annuncio è stato dato dall'assessore all'Ecologia Nello Hamel, il quale ha comunicato che la distribuzione dei contenitori - che avverrà agli uffici di Fontanelle - partirà il 4 giugno, per quanto saranno applicate regole diverse e più "conservative". Agli utenti (ma solo per i titolari delle prime case) saranno distribuiti due mastelli, uno per l'umido e l'altro da utilizzare alternativamente per la plastica, il cartone e il vetro in base al calendario e alle giornate di ritiro. Entro metà mese anche qui partirà il sistema di raccolta differenziata.

Contestualmente alla distribuzione dei contenitori per Zingarello partirà quella anche per le utenze domestiche del resto della città, limitatamente però solo ai titolari di prima casa che sono finora rimasti sprovvisti a causa dell'esaurimento avvenuto ormai mesi fa. A tutti saranno consegnati tre mastelli, di cui sempre uno per l’umido e due da utilizzare per gli altri rifiuti differenziati. Questo in attesa dell'affidamento del nuovo appalto per 9 comuni della provincia che dovrebbe avvenire già entro l'estate: dentro il capitolato sono infatti previsti novemila mastelli che consentiranno di completare la distribuzione coprendo tutte le utenze presenti nel territorio. Forse.