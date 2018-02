Differenziata, discariche e Mandorlo in fiore, Firetto: "Non potevamo più aspettare"

L’avvio della raccolta differenziata ha portato con sé polemiche e criticità. L’assessore Nello Hamel ha chiesto “pazienza” alla città ed ha promesso interventi repentini. In città, non soltanto nelle periferie, è un "fiorire" di discariche. E questo, forse, è il momento peggiore perché fra meno di 10 giorni prenderà il via l'edizione 2018 del Mandorlo in fiore. Agrigento attende, come da tradizione, migliaia di visitatori. Il rischio, concreto, è che, dunque, non mostri il suo volto migliore.

"Sapevamo – ha detto il sindaco Lillo Firetto ad AgrigentoNotizie - che le fasi di avvio della differenziata sarebbero state critiche. E' cosi ovunque.. La nostra scelta era: facciamo partire la differenziata dopo il Mandorlo in fiore? Non potevamo permettercelo a causa di un aggravio di costi. Già dall’inizio del nostro insediamento era più comodo dichiarare il dissesto finanziario, ma abbiamo fatto altro. Tutte le nostre scelte non possono che essere legate alle condizioni di bilancio".

Chiaro, dunque, che sarebbe stato impossibile percorrere la strada del rinvio del servizio "porta a porta" a dopo la kermesse, Firetto sembra essere ottimista: "Gran parte dei nostri concittadini hanno capito il senso della differenziata. Non è un capriccio. E’ un percorso inevitabile, indietro non si torna. Dobbiamo – dice - adeguarci a questa nuova sfida. Mi dispiace se in questa fase c'è anche un’attività serrata dei vigili urbani, lavorano anche nelle ore notturne. Se differenziamo male le tariffe non le abbassiamo, se non differenziamo sarebbe molto peggio. Quindi, continuiamo ad impegnarci”. Il sindaco non ha dubbi: "La differenziata – secondo quanto lui stesso ha riferito – farà bene alle tasche degli agrigentini”.