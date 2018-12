Licata, la raccolta differenziata partirà a gennaio: 30% l’obiettivo minimo

La raccolta differenziata a Licata partirà a gennaio e l’obiettivo minimo del Comune è quello di raggiungere una percentuale del 30%. È quanto si legge questa mattina sul “Giornale di Sicilia” in edicola.

La differenziata a Licata finora non è mai decollata. L’ente adesso si è attivato per individuare “i soggetti titolari di impianti autorizzati per ricevere frazioni di rifiuti”. Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geometra Salvatore Bugiada.

La Srr Ato 4 Agrigento est ha assegnato il servizio alle imprese che hanno vinto il mega appalto da 90 milioni di euro da espletare in 9 Comuni tra cui Licata. A dare il via libera all’appalto è stata la decisione del sindaco Pino Galanti di ritirare il ricorso che era stato presentato al Tar.

“Entro fine anno – ha detto Galanti – firmerò il contratto con la ditta aggiudicataria della gara che prevede l’esternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Lo farò avendo prima sfruttato appieno la possibilità di rivedere al ribasso i costi del servizio attraverso la contrattazione individuale con la società in questione, chiedendo di usare in maniera efficiente il proprio personale senza effettuare nuove assunzioni e contrattando i prezzi al ribasso per ogni servizio assegnatole secondo capitolato”.