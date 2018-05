Lanciatori e scaricatori seriali di rifiuti, pizzicati altri sei incivili: ancora multe

Due in viale Sicilia e altri quattro nei pressi della statale 189, all’altezza di contrada San Giusippuzzu. Sono stati complessivamente 6 i nuovi incivili che sono stati pizzicati – nonostante la giornata festiva di ieri – dagli agenti della polizia municipale. Ancora una volta, sono stati individuati e identificati alcuni “lanciatori seriali”, ma anche dei cittadini che, come se nulla fosse, hanno aperto il cofano della macchina e hanno scaricato e abbandonato i sacchetti di rifiuti.

A tutti è stata elevata l’ormai “classica” sanzione amministrativa da 600 euro. Appena poche ore prima, in via Demetra, erano stati “incastrati” – e naturalmente multati - dalle telecamere utilizzate dalla polizia municipale altri due incivili. I servizi di monitoraggio proseguiranno – garantisce il comandante della polizia municipale – in tutti i punti, sia nel centro che nei rioni satellite.