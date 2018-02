Raccolta differenziata, individuate le aree di deposito per la frazione secca

Le aree di deposito temporaneo per la frazione secca, derivante dalla raccolta differenziata, sono state individuate. Verranno create a Fontanelle, a Sud della via Alessio Di Giovanni, e in due aree della zona a Sud del parco “Icori”: una lungo la strada comunale dismessa Addolorata-Spinasanta e l’altra lungo via Giovanni Volpe. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ieri, ha firmato l’ordinanza ed ha disposto che la Rti, Iseda capogruppo, utilizzi – in via temporanea a provvisoria, fino al termine dell’ultimazione del servizio: 21 luglio – i depositi temporanei individuati dagli uffici per conferire la frazione secca. Anche questa, così come era già accaduto per i quartieri satellite, è stata una decisione urgente, ma temporanea e provvisoria appunto almeno fino a quando non subentrerà il nuovo gestore del servizio.

Un passaggio fondamentale, quello realizzato ieri, dopo il rinvio che c’era stato a fine gennaio, per garantire l’avvio della raccolta differenziata – anche nel centro storico e urbano della città dei Templi – per lunedì 19 febbraio.