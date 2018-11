Nuovo appalto per la differenziata, le imprese hanno firmato il contratto

Il contratto normativo, con la Srr, è stato firmato stamani dalle ditte aggiudicatrici del nuovo servizio d'appalto nei nove Comuni della Srr Agrigento Est. Servizio che è stato assegnato all'associazione temporanea di imprese composta da Iseda (capofila), Seap, Ecoin, Traina, Sea e Icos. I Comuni interessati al nuovo servizio sono quelli di Agrigento, Aragona, Comitini, Castrofilippo, Grotte, Favara, Lampedusa-Linosa e Licata.

La firma del contratto normativo, è avvenuta negli uffici della Srr di Agrigento, nella zona industriale, fra l'amministratore delegato dell'Iseda, Giancarlo Alongi, il presidente della Srr, Enrico Vella, il responsabile unico del procedimento Gaetano Alletto e il direttore generale della Srr, Claudio Guarneri.

Il contratto normativo, in sostanza, disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione dei singoli Comuni, della parte di servizio. Da un punto di vista meramente tecnico, a partire da oggi, i 9 Comuni hanno 30 giorni di tempo per sottoscrivere i “contratti di servizio” con le imprese per regolare aspetti come quelli legati alle modalità di pagamento. Dalla firma di questi contratti, partono infine i 90 giorni entro i quali si procederà al reale avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata con nuove campagne di sensibilizzazione legate al porta a porta e al rispetto dell'ambiente, con la consegna di nuovi mastelli laddove la differenziata non era stata ancora avviata del tutto e con nuove e moderne attrezzature previste dal nuovo appalto.

“Parte una nuova era nel servizio di igiene urbana – ha commentato l'amministratore delegato di Iseda Giancarlo Alongi dopo la firma del contratto normativo – perchè a partire da gennaio, ben nove Comuni avranno un nuovo appalto per un settore delicato come quello dei rifiuti. Siamo certi che si potranno mettere in campo uomini e mezzi per migliorare il servizio anche e soprattutto, con la collaborazione dei singoli cittadini, che rimangono un elemento fondamentale per tenere pulite le nostre città ed il nostro ambiente”.

