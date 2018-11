Hamel spara a zero: "Città sporcata da arroganti e poveracci"

A sporcare la città sono "professionisti censiti, benestanti arroganti, poveracci ignoranti, idioti bastian contrari, una tipologia variegata è complessa che prima o poi capirà che sta sbagliando e non conviene rischiare". A smontare definitivamente la convinzione che ad abbandonare i rifiuti siano soprattutto gli abusivi - idea che in realtà era stata comunque già in parte ridimensionata dal riscontro documentale delle multe elevate - è stato l'assessore all'ecologia Nello Hamel con un post su Facebook con il quale cerca di lanciare un messaggio chiaro: la situazione sta migliorando. Non parliamo del servizio, che mostra ancora pesanti lacune, né tantomeno della qualità della differenziata, che è ancora abbastanza bassa, ma della presenza sul territorio delle discariche.

"I punti critici in città - spiega - si sono ridotti e sono ormai circoscritti in zone che stiamo attrezzando con presidi di rilevazione". Dove invece i rifiuti ci sono si procederà con la bonifica. Gli esempi sono diversi: la strada di collegamento tra Fontanelle e il bivio che porta all'ospedale, la bretella del viadotto Morandi, la strada che porta all'hotel Kaos, la parte iniziale della Sp1 eccetera. "La situazione - continua Hamel - è notevolmente migliorata e molto è cambiato. Il fenomeno ad Agrigento è più contenuto rispetto a molti comuni della provincia e a tutti gli altri comuni capoluogo come Palermo, Trapani etc. Non si tratta degli abusivi che non pagano la Tari - conclude -, ma di soggetti da sanzionare ed educare, abbiamo pescato. Il 70 per cento non è un orpello di vanagloria è una vittoria di civiltà che ci pone al primo posto in sicilia tra i capoluoghi e nei primissimi posti in Italia, potete disprezzarlo, ma ci salverà dal disastro Tari che incombe sulla Sicilia".