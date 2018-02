Tutto pronto per la raccolta differenziata, Hamel: "Risparmieremo sui costi"

Tutto pronto per l’inizio della raccolta differenziata. Questa mattina nel corso di una conferenza stampa, a parlare è stato l’assessore all'Ambiente del Comune di Agrigento, Nello Hamel. Si comincerà giorno 19 febbraio, ma già i cittadini nella serata del 18 dovranno conferire i rifiuti negli appositi cestelli.

La raccolta differenziata coinvolgerà tutta la città. Scongiurato un nuovo rinvio, Agrigento si prepara al cambiamento radicale. Se il sud della città è stato già coinvolto, adesso si comincia con le vie principali. Hamel è fiducioso, così come tutta quanta l’amministrazione comunale. “Zingarello? E’ solo una situazione temporanea”, queste le parole dell’assessore.

“Abbiamo affrontato diversi problemi - ha dichiarato Hamel - . Per i condomini c’è una situazione in progressione e sarà la soluzione che sistemerà. Abbiamo individuato delle aree, dove verranno distribuiti i mastelli. Distribuiremo un questionario ai condomini, nel quale saranno chieste una serie di notizie. Per le zone non servite abbiamo individuato una serie di aree, una nella contrada Fondacazzo, l’altra all’uscita della galleria che porta verso Raffadali, un’altra sarà nella zona del carcere Petrusa, una nella zona della zona della miniera della Ciavolotta, ed un’altra vicino San Calogero Bianco. La prospettiva è buona, chiediamo alla gente un po’ di pazienza, collaborazione e disponibilità che con la differenziata faremo bene all’ambiente e risparmieremo sui costi”.