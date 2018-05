Raccolta differenziata, convocata una nuova assemblea: si fermano i netturbini

Raccolta differenziata, nuove tensioni tra i lavoratori. Nella giornata di giovedì gli operatori incroceranno le braccia durante le ultime due ore del servizio di raccolta dell'indifferenziato per svolgere un'assemblea durante la quale, è stato già comunicato, saranno prese in considerazione delle iniziative di protesta.

Ad essere contestato, come noto, è la mancata risposta da parte del Comune rispetto al potenziamento delle ore e della dotazione organica, che per i lavoratori è insufficiente a far fronte alle necessità del servizio.

Fatta l'assemblea, e in attesa di avere risposte da parte della Prefettura di Agrigento, operatori e sindacati potrebbero iniziare a valutare uno sciopero, da tenersi nelle prossime settimane.