Differenziata a singhiozzo, mastelli pieni: agrigentini in polemica

Giornata nera per la raccolta differenziata. Cestelli stracolmi di rifiuti e agrigentini più che mai imbufaliti. Nella programmazione della raccolta differenziata oggi i netturbini dovevano ritirare la carta ed il cartone ed anche l’umido. Nulla di fatto. Restano a “secco” parte di viale Cavaleri Magazzeni ma anche diverse zone del centro.

Niente raccolta in via Papa Luciani. Di diverso destino sono stati i residenti del Villaggio Mosè. In viale Leonardo Sciascia i netturbini hanno svuotato i mastelli.

Gli agrigentini sono più che mai spazientiti, diverse le persone che oggi hanno dovuto rientrare i mastelli colmi di rifiuti. Una situazione snervante che ha del paradossale.

Agrigento e la raccolta differenziata, la storia si ripete. Gli agrigentini dovranno attendere chissà quale giorno per conferire l’umido, ma anche la carta ed il cartone.