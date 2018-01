Raccolta differenziata, il conto alla rovescia è partito: il 28 in tutta la città

Il conto alla rovescia è iniziato. A fine mese - giorno 28 per la precisione - la raccolta differenziata verrà fatta in tutti gli esercizi commerciali e le abitazioni della città, senza alcuna distinzione di quartiere.

Al Palacongressi del Villaggio Mosè non ci sono più file e lunghe attese. Restano, e rimarranno aperte, le otto postazioni per la distribuzione dei kit, ma non si registrano più ingorghi. "Chiunque non lo avesse ancora fatto - ha detto, rivolgendosi soprattutto ai residenti del centro urbano, l'amministratore delegato dell'Iseda Giancarlo Alongi, - può venire al Palacongressi del Villaggio Mosè a ritirare i kit. Le otto postazioni del Palacongressi funzionano e si sono rivelate comode perché lo slargo antistante garantisce la possibilità di posteggiare le auto. Quindi chi viene per effettuare il ritiro di due o più kit, magari perché ha la delega di figli o altri familiari, non è affatto in difficoltà. Apriremo nei prossimi giorni, una volta finite le feste, il front-office di Giardina Gallotti che servirà alla distribuzione dei kit - ha continuato a spiegare Alongi - a quanti vivono nel rione periferico, così come quello attiguo di Montaperto, che sono distanti dal Villaggio Mosè".

La distribuzione dei carrellati alle utenze commerciali, artigianali e industriali è stata interrotta senza mai arrivare a conclusione. Gli unici centri di raccolta previsti per travasare i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata erano infatti al Villaggio Mosè e a Villaseta. Troppo distanti, di fatto, per far fare sistematicamente la spola a mezzi ed operatori ecologici. "Adesso con l'apertura del centro di raccolta di contrada Fondacazzo - ha spiegato l'Ad dell'Iseda, Giancarlo Alongi, - riusciamo a meglio pianificare le operazioni di smistamento. Tutti gli esercenti commerciali del centro città o della parte bassa di Agrigento che non avessero ancora i carrellati possono contattare gli uffici dell'Iseda e segnalare la zona dove i carrellati mancano. Verranno immediatamente riforniti dei carrellati necessari alla raccolta differenziata. Comunque sia - ha concluso l'amministratore delegato dell'Iseda - superate le festività, la distribuzione dei carrellati riprenderà e questa volta avverrà in maniera capillare. Sappiamo perfettamente dobbiamo abbiamo consegnato e dove invece non lo abbiamo ancora fatto".