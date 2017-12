Raccolta differenziata, ecco i 15 Comuni Agrigentini ritenuti virtuosi

Sambuca di Sicilia è al secondo posto. Sant'Angelo Muxaro al settimo e Joppolo Giancaxio al decimo. Raffadali è al tredicesimo posto e Castrofilippo al diciassettesimo. Ribera è al diciannovesimo posto e Grotte al ventiduesimo. Segue Santa Margherita Belice che è al ventitreesimo posto e poi è necessario scivolare fino al trentottesimo posto per trovare un altro Comune Agrigentino: Comitini. Realmonte è al 42esimo, Lucca Sicula al 44esimo, Santo Stefano Quisquina al 48esimo, Porto Empedocle al 51esimo posto, Bivona al 57esimo e Casteltermini al 59esimo. Sono questi i dati - tutti Agrigentini - dei Comuni siciliani virtuosi, una sorta di classifica regionale, in materia di raccolta differenziata.

Sambuca di Sicilia, il Comune Agrigentino, che è in pole position, si è attestata - nell'ultimo trimestre - al 77,52 per cento, alzando il dato già elevato (il 72,80 per cento) del trimestre precedente. E' al 74,61 per cento, invece, Sant'Angelo Muxaro e al 73,60 per cento Joppolo Giancaxio.

71,13 per cento, invece, per Raffadali dove al trimestre precedente ci si era fermati al 65,35 per cento. Casteltermini - che è fermo al 59esimo posto - la raccolta differenziata è attestata al 57,93 per cento. Il dato di rialzo rispetto al trimestre precedente, quando ci si attestava al 28,57 per cento, è dunque elevatissimo. E' cresciuto poco, invece, il dato di Bivona che è passato dal 57,05 per cento al 57,97 per cento.