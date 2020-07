Raccolta differenziata, Agrigento c'è: premiata come comune virtuoso

"Agrigento è stata premiata dalla è residenza della Regione come Comune virtuoso che ha raggiunto la più alta percentuale di raccolta differenziata tra tutti i Comuni capoluogo di provincia, siciliani". E' questo quanto fatto sapere dal Comune di Agrigento.

Il dato è chiaro: arriverà anche la seconda premialità, che consisterà nell'erogazione di un contributo di qualche centinaia di migliaia di euro per avere superato nel 2019 la percentuale del 65 per cento, (oggi si è arrivati quasi al 74 per cento).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta di un grande traguardo realizzato attraverso la collaborazione dei cittadini - dicono da palazzo dei Giganti - il lavoro degli operai e l'impegno quotidiano dell'assessore e del sindaco che giorno per giorno approntano e risolvono i problemi del Sistema di raccolta molto complesso. Le premialità in denaro che saranno erogate ad Agrigento verranno utilizzate per diminuire le bollette e migliorare i servizi. Ora tutte le energie saranno concentrate nella soluzione del problema dello scerbamento e nella pulizia delle strade urbane, utilizzando anche una serie di risorse umane aggiuntive senza nessun costo od onere per il Comune di Agrigento". Ad esultare per il dato, anche l'assessore all'ecologia e ambiente, Nello Hamel: "Il riconoscimento ricevuto appartiene a tutti i cittadini di Agrigento che hanno dimostrato un significativo livello di partecipazione al sistema della raccolta differenziata ormai diventata uno degli indici più rilevanti del livello di civiltà di una comunità locale".