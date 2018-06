Raccolta differenziata nel caos, la protesta: "Intervenga il prefetto, si dimettano sindaco e assessore"

Sono tanti gli agrigentini che sono stati costretti - ma non tutti lo hanno fatto, ed è un chiaro segno di protesta, - a ritirare in casa i mastelli stracolmi di secco residuo o indifferenziata che dir si voglia. Qualcuno segnala che neanche la plastica, lo scorso martedì, è stata ritirata e visto che domani non verrà raccolta carta e cartone alcuni parlano di 15 giorni di mancato ritiro di quest'altro genere di rifiuto. Sono tantissimi - almeno nella virtuale piazza di Facebook - gli agrigentini che, indignati ed esasperati, chiedono le dimissioni di sindaco e assessore.

La protesta è praticamente corale. E la voce è unica: "Vergogna!". Alcuni cittadini ritengono necessario l'intervento del prefetto, altri auspicano invece che arrivi l'Esercito per ripulire la città. Pochi, anzi pochissimi, coloro che cercano di riportare la calma - fra gli stessi concittadini - parlando del ritardo della Regione nel firmare il provvedimento che autorizza il conferimento, anche per Agrigento, nella discarica di Lentini. Un ritardo che ha fatto inceppare il meccanismo della raccolta differenziata e che sta provocando caos e disagi.

Il putiferio è stato scatenato dal mancato ritiro, in alcune zone della città, del secco residuo. Per oggi era stata organizzata una raccolta straordinaria, ma i 14 autocompattatori si sono riempiti nel giro di poche ore. Domani, a causa dell'assenza per un paio d'ore dei netturbini - che si riuniranno in assemblea - salta (se ne parlerà mercoledì 13) il ritiro di carta e cartone.