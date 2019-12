Natale e Capodanno, ecco come cambia il calendario della differenziata

Natale e Capodanno potrebbero complicare l’usuale raccolta differenziata dei rifiuti, facendo rischiare ai Comuni di Porto Empedocle e Realmonte un accumulo di plastica ed umido. Per garantire “un confacente livello di efficienza degli standard qualitativi”, l’ufficio Aro ha proposto – e i Municipi le hanno accettate – delle variazioni sul calendario.

Per Natale verrà effettuata la raccolta della plastica nella zona “A” e la raccolta della frazione organica nella zona “B”. Niente servizio di raccolta differenziata per Santo Stefano e Capodanno e recupero della raccolta plastica nella zona “A” per sabato 4 gennaio, insieme alla raccolta dell’umido.

L’astensione nelle giornate del 25 dicembre e del primo gennaio comporterebbe la doppia mancata raccolta della plastica (zona “A”) e dell’umido (zona “B”). Ecco perché, dunque, è stata trovata questa “strada” alternativa.