Calamonaci, nasce l'operatore ecologico di quartiere

Dal 29 agosto parte il servizio sperimentale di pulizia, spazzamento delle zone cittadine.

“Con l’istituzione dell’operatore ecologico di quartiere il sindaco si impegna a potenziare i servizi di pulizia delle strade urbane attraverso una serie di azioni mirate al ripristino del decoro urbano”. L’operatore ecologico di quartiere – munito di carrettino spinto manualmente- sarà presente in maniera stabile in determinati zone cittadine, rappresentando una garanzia di qualità del servizio non solo di spazzamento e pulizia, ma anche di controllo territoriale e, in collaborazione con altri operatori, di scerbatura.

Una figura in chiave moderna dell’antico netturbino di zona che eravamo un tempo abituati a vedere. Il progetto interesserà sia il centro che la periferia e siamo certi che otterrà il gradimento di cittadini e ai tanti. Gli operatori ecologici di quartiere opereranno nei quartieri nelle mattine dal lunedì al venerdì. Rivolgo un appello ai miei concittadini, quello di rispettare l’ambiente, e ad usufruire del centro di raccolta per i rifiuti ingombranti aperto dal lunedi al venerdi dalle ore 08:00 alle ore 14:00, evitando di buttare rifiuti per strada e rovinare il decoro urbano.