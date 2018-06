Anomalie nella raccolta differenziata? Il Comune affida i controlli a impresa

Anomalie nella raccolta dei rifiuti differenziati? Mentre pare che vi sia uno “scontro” fra Comune e Srr in merito al nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti – l’attuale contratto scade il 21 luglio – al Municipio si pensa e ci sta anche muovendo per affidare ad una ditta esterna il ruolo di “Dec”: direttore dell’esecuzione del contratto. Perché Agrigento, a fine maggio, era al 69,37 per cento di raccolta differenziata – uno dei capoluoghi siciliani più virtuosi – e deve continuare, nonostante le difficoltà, a poter crescere.

Il direttore dell’esecuzione del contratto si è dimesso: “è oltremodo impegnato in altri incarichi amministrativi”. L’amministrazione ha dunque trovato un’impresa esterna alla quale affidare i controlli. Verifiche su diversi fronti: sia sugli operatori ecologici che sugli aspetti organizzativi della ditta che si occupa della raccolta. Nei giorni scorsi, intanto, all’impresa che si occupa della differenziata è stata fatta una contestazione e dovrà pagare oltre mille euro.

“Abbiamo già individuato un’impresa che si occuperà dei controlli – ha spiegato, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . Ha già operato a Lampedusa, ma anche a Parma. Si occuperà di effettuare le verifiche su tutto il processo della differenziata, sia sul lavoro svolto dagli operatori ecologici che sul sistema organizzativo della ditta. Sarà un tipo di servizio che sperimenteremo in quest’ultimo scorcio di tempo che ci resta e che proseguirà naturalmente con il nuovo contratto che s’andrà a stipulare dopo l’appalto della Srr. Perché il successo della raccolta differenziata dipende dai cittadini, senza ombra di dubbio, - prosegue il sindaco di Agrigento – ma anche dagli operatori ecologici che devono effettuarla nel miglior modo possibile questa raccolta. Il servizio deve essere tarato sulle esigenze dei cittadini. Gli incivili, quelli invece, sono un altro discorso, devono essere recuperati alla causa”.

Se migliora la qualità del servizio e dunque la qualità della differenziata, tutto non può che tradursi in un aumento di servizi aggiuntivi, quali lo spazzamento e i lavaggi delle strade, e in una riduzione delle tariffe poste a carico dei contribuenti. E questo, naturalmente, perché si portano meno rifiuti indifferenziati in discarica.