"Troppo indifferenziato", il comune diffidato dalla Regione

Dalla Regione arriva una deroga temporanea ai conferimenti dell'indifferenziato e il Comune da il via ad una raccolta straordinaria domenica 4 agosto.

Dopo giovedì scorso gli operatori ecologici non erano riusciti a recuperare tutto il secco residuo, infatti, il Municipio ha chiesto un nuovo innalzamento delle quantità conferibili al Dipartimento (il secondo in un mese) che già domani consentirà di ripulire le strade e svuotare i mastelli rimasti pieni nei giorni scorsi.

Una deroga concessa da Palermo con un avviso però molto chiaro: "il Comune di Agrigento – si legge nel decreto del dirigente generale - è diffidato a ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato incrementando la raccolta differenziata fino alle percentuali previste per legge”. Il Municipio viene invitato “all’utilizzo della collaborazione degli organi comunali e non istituzionalmente competenti, onde evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, incrementando, altresì controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini".