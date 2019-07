Raccolta differenziata, cambiano i giorni di conferimento di rifiuti

Raccolta differenziata, cambia il calendario di conferimento dei rifiuti.

Con la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, a partire da lunedì 8 luglio 2019, ci sarà una variazione dei giorni che riguarderà però solo lo spostamento della raccolta della carta dal lunedì al mercoledì. Quindi nella giornata di lunedì verranno raccolti l'umido ed i pannolini e pannoloni, nella giornata di mercoledì si raccoglierà l'umido e la carta.

Restano invariate la raccolta di martedì e venerdì per la plastica, la raccolta di giovedì per la frazione indifferenziata e la raccolta di sabato dell'umido e del vetro. A giorni sarà comunque distribuito un nuovo opuscolo con le predette variazioni che in ogni caso saranno operativa da lunedì 8 luglio.