Avvio della differenziata, agrigentini divisi a metà: i cestelli non vengono ritirati

Al terzo giorno di raccolta differenziata, non si placano ancora le polemiche. Agrigento è spaccata, da un lato c’è chi in barba alle contestazioni riesce a gestire al meglio la nuova metodologia di raccolta.

Una porzione di città, però, non riesce a trovare una giusta quadratura. Le contestazioni sono diverse, tra i più inferociti sono gli abitanti della zona di via Caruso Lanza. “Avevate garantito dei cestelli adatti, fate qualcosa ma fatelo in fretta. Gli animali sono diversi, abbiamo bisogno di una mano”.

Queste le parole di uno degli abitanti della zona. Anche nel quartiere di San Girolamo la raccolta differenziata va a rilento. “Continuiamo ad avere bisogno di aiuto - dice un abitante della zona – so che non è facile, ma qui abbiamo bisogno di cestelli idonei”.

Lamentele anche per il mancato ritiro dei cestelli. "Sono giorni che è iniziata la differenziata ad Agrigento - scrive un lettore ad AgrigentoNotizie - e come previsto non potevano mancare dei problemi in fase di avvio. In via Terone, ubicata in centro città tra via Esseneto e via Francesco Crispi, siamo da giorni con i mastelli dietro le porte e senza alcun operatore ecologico che li venga a svuotare. Creando disagio a tutti i miei concittadini che abitano in questa via. Ho provato a contattare i numeri di riferimento ma ovviamente le linee risultano intasate, ho provato a commentare un post dell'assessore Hamel su Facebook ma senza avere risposte. La domanda che sorge spontanea è: la raccolta differenziata porta a porta funziona e viene fatta solo nelle vie principali? O nelle vie accanto alla via Atenea perché è il salotto bello della città? Spero sinceramente che la situazione si risolva al più presto e che l'assessore riesca a dare una risposta alle mie domande".