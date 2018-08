Raccolta Differenziata, i numeri dicono si: i dati sono incoraggianti

I dati – nonostante, in centro come in periferia, sia un continuo fiorire di discariche a cielo aperto – continuano ad essere più che incoraggianti. A luglio, la raccolta differenziata di Agrigento è arrivata al 69,65 per cento. A fine maggio era invece del 69,37 per cento. “Ci aspettavamo nei periodi di giugno, luglio e agosto un drastico abbassamento della percentuale – ha spiegato, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . Invece, a luglio, è anche cresciuta. Poco, ma è cresciuta". E Agrigento resta il primo Comune siciliano con la più alta percentuale di raccolta differenziata.

E’ un piccolo passo certo, ma enorme rispetto al 31 gennaio scorso quando la raccolta differenziata si fermava al 24,72 per cento, per poi spingersi – il 28 febbraio, praticamente poche settimane dopo che era stato avviato il “porta a porta” in tutta la città, – al 37,21 per cento. Nonostante la presenza di recalcitranti e incivili che continuano a sporcare, la raccolta differenziata ad Agrigento sta raggiungendo traguardi veramente ragguardevoli. E il dato non s’abbassa nemmeno nel periodo estivo quando, tradizionalmente, concomitante l’aumento di presenze turistiche e di villeggianti, la raccolta differenziata dovrebbe subire dei contraccolpi. Il merito è anche dei controlli, capillari e meticolosi, della polizia municipale che, grazie a telecamere e fotocamere, riescono ad identificare i cosiddetti “lanciatori seriali”, ma che hanno passato al setaccio, elevando le relative sanzioni, – e non è ancora finita – le cosiddette “grandi utenze”. Il tempo di cosiddetta moratoria è ormai finito.