Raccolta dei rifiuti, arrivano le "carriole scoiattolo", le "rastrelliere", spazzamento e scerbatura tutto l'anno

Raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, spazzamento in ogni strada, punti di conferimento di prossimità - con chiavi in mano ai cittadini -, nuovi ed ecologici mezzi in azione, centri di raccolta - quelli di piazzale Ugo La Malfa e di Fontanelle - funzionali. Sembra un miraggio, ma tanto prevede il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti di cui s'è discusso stamani al Comune. Un appalto - che per come ha evidenziato, durante la diretta Facebook, l'assessore all'Ecologia Nello Hamel - porterà anche ad un netto abbattimento dei costi di gestione e dunque ad un taglio della tariffa.

L'appalto per la raccolta dei rifiuti è stato aggiudicato lo scorso 11 settembre. I nuovi servizi entreranno a regime fra la fine di dicembre e gennaio. "Il nuovo appalto sembra essere la soluzione a diversi problemi: distingue la raccolta dallo spazzamento. Saranno due canali diversi, organizzati diversamente - ha spiegato Nello Hamel - . Anche nello spazzamento ci sarà un calendario che sarà rispettato, per cui si saprà quando una strada verrà spazzata e non si tratterà, come adesso, di un fatto da programmare e organizzare. Spazzamento e scerbatura tutto l'anno e tutto calendarizzato". Accanto a Nello Hamel, durante la diretta Facebook, il consigliere comunale Pietro Vitellaro.

In attesa dell'avvio dei nuovi servizi, l'amministrazione ha cercato - e continua a farlo - di trovare delle soluzioni ai problemi più grossi. "Siamo riusciti a organizzare un servizio di scerbamento aggiuntivo che ha prodotto e sta producendo i suoi effetti. La frazione di Fontanelle è stata totalmente scerbata, credo che oggi o domani si farà l'ultimo sito: piazza Amagione e poi si passerà ad altre parti della città come la via Acrone, la via Callicratide, la via Manzoni che, adesso, è di nuovo sporca, via Esseneto. Abbiamo fatto la prima scalinata accanto alla banca d'Italia, ora verrà fatta la via Terone che è infestata da erbacce e così continueremo per almeno 2 mesi - ha spiegato Hamel - . Siamo riusciti a farlo grazie ad un po' di fantasia perché i mezzi con i quali ci possiamo muovere sono molto limitati: il Comune deve operare secondo le disponibilità finanziarie e le norme che regolano l'apparato comunale che rendono difficile operare in maniera decisionistica. Abbiamo già sottoscritto la convenzione con l'Acuarinto, per quanto riguarda i 10 ragazzi immigrati che operano sulla città e che sono dei grandissimi lavoratori. Ragazzi che non tolgono lavoro ai nostri connazionali perché non vengono pagati, è un'azione assolutamente volontaria. Faremo altre convenzioni al più presto, con un altro gruppo di extracomunitari: si parla di 40 persone, poi ci sarà, a fine settembre, il riavvio della convenzione della Forestale per poter utilizzare questi lavoratori per eliminare erba e potare gli alberi e realizzare altri servizi. Stiamo cercando di riaprire le isole ecologiche. Abbiamo ripristinato quella di piazzale La Malfa e adesso abbiamo bonificato l'isola di Fontanelle e cercheremo di riaprirla in tempi brevissimi. Stiamo cercando - ha continuato Hamel - di riaprire il punto di conferimento di Fondacazzo, sarà aperto solo poche ore al giorno ma è un punto dove si potrà portare la spazzatura dalle 6 di mattina alle 10, fino a quando non c'è il furgone".

Con il nuovo appalto le cose miglioreranno, nelle isole ecologiche ci saranno tutti i servizi: anche il deposito delle batterie ed oli esausti, dei componenti elettrici ed elettronici in disuso e l'orario d'apertura sarà a tempo pieno, per l'intera giornata, 5 giorni la settimana.

"Per i grossi condomini, ad esempio quelli di via Dante e via Manzoni, - ha ricordato, durante la diretta Facebook, il consigliere Vitellaro - si metteranno a disposizione le cosiddette 'rastrelleriere' per evitare lo scempio di mastelli messi uno sopra l'altro. "E' una attrezzatura che consente di mettere fino a 16 mastelli, in modo ordinato, senza alcun impatto visivo - ha confermato Hamel - . Per il centro storico arriverà la 'carriola scoiattolo' che scenderà le scale e raccoglierà i rifiuti differenziati 'porta a porta' anche nelle strade dove i furgoni non possono arrivare. La via Atenea, i commercianti avranno il ritiro a domicilio: arriveranno i furgoni e ritireranno direttamente dall'interno dei negozi, in modo tale da evitare l'esposizione all'esterno. La raccolta dell'umido, per quanto riguarda i ristoranti, sarà organizzata in maniera puntuale. Il calendario prevederà, ogni giorno, il ritiro di umido, carta, cartone per le utenze non domestiche (le attività commerciali). Stiamo considerando - ha continuato Hamel - una riformulazione della raccolta sulla base delle esigenze manifestate: spostare la raccolta della carta dal lunedì ad un altro giorno della settimana così gli studi professionali, le attività non avranno la necessità di rientrare e mettere il mastello fuori nella giornata di domenica. Il costo del nuovo appalto è di gran lunga inferiore rispetto al costo dell'attuale appalto: si parla di diversi milioni di euro che diventeranno ristoro".