"Notti da Far West" a Racalmuto: condannati tre imputati

Tre condanne per violenza privata. Ad infliggerle è stato il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Alessandro Quattrocchi. Un anno è stato inflitto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - a Calogero Donato che è stato rappresentato e assistito dall'avvocato Fabio Inglima Modica. Secondo il pubblico ministero Alfonsa Fiore, Donato non ha avuto un ruolo attivo limitandosi a un atteggiamento passivo. Sei mesi in più invece per gli altri imputati: Gaetano Puma e Calogero Manta. Originariamente erano 7 le persone rinviate a giudizio. Quattro hanno però chiesto di accedere al rito abbreviato e sono dunque davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento, in un procedimento parallelo.

Gli imputati condannati hanno già preannunciato ricorso in appello.