Messa in sicurezza del viadotto Malati, lavori pronti a partire

“La prossima settimana inizieranno i lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità del ponte Malati, finanziato da tre anni e con lavori mai avviati”. Lo ha annunciato il presidente del consiglio comunale di Racalmuto, Sergio Pagliaro. “Grazie all’incontro tenuto a settembre scorso, per le condizioni di viabilità della dissestata strada provinciale 15 che porta al cento commerciale Le Vigne e della provinciale 14: la Racalmuto-Montedoro, con il commissario straordinario del Libero consorzio e i suoi tecnici, - ha spiegato Pagliaro - tutti si sono attivati per assicurare l’inizio dei lavori. Obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale e dalla maggioranza”.

Già a fine novembre scorso, l'ingegnere Di Carlo aveva confermato l’inizio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del viadotto Malati. Era l’inizio di settembre quando i lavori venivano appaltati. Il viadotto “Malati” - considerato a rischio e reso percorribile a senso unico alternato dall’ottobre del 2014 – verrà dunque presto ripristinato e la transitabilità di quella porzione di strada provinciale 15 D, che da Racalmuto conduce alla statale 640, tornerà ad essere piena.

Ad appaltare gli interventi per rimettere in sicurezza il cavalcavia – 5 le offerte ricevute: 3 le ammesse e 2 le escluse – era stato il Libero consorzio comunale di Agrigento. Se ne occuperà, dopo aver offerto un ribasso del 24,1137 per cento, il Consorzio stabile Infra Tech Scarl con sede a Sant’Agata di Militello. L’importo dell’aggiudicazione è stato di 121.683,67 euro oltre Iva. Il decreto di finanziamento era arrivato nel novembre del 2018. A trasmetterlo, allora, fu il dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale per la precisione) della Regione Siciliana. Il progetto per il recupero della sicurezza dello strategico viadotto è stato realizzato dallo staff del settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio di Agrigento.

A deliberare il finanziamento fu la giunta regionale durante la programmazione delle risorse finanziarie ex Fas 2000-2006 destinate alle strade secondarie di rilevante importanza sul territorio regionale, e con criticità tali da non consentire il normale flusso veicolare. Il tratto che sarà interessato dai lavori si trova in corrispondenza del viadotto alla progressiva chilometrica 0+100. Un tratto che, dal 2014, è, appunto, percorribile solo con senso unico alternato a causa delle cattive condizioni strutturali del viadotto.