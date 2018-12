Niente segnaletica e vasi in mezzo alla strada, via chiusa abusivamente?

L’ordinanza, i ben informati, dicono che ci sia. Non c’è però l’indispensabile segnaletica verticale: dei cartelli che servono per sbarrare, in un senso di marcia e nell’altro, l’accesso dei mezzi, di autovetture e ciclomotori. Sull’asfalto, nel mezzo della carreggiata, sono stati però – da giorni ormai – collocati dei vasi con delle piante ornamentali. Perché di via Vittorio Emanuele - la strada dell’ingresso principale del Comune di Racalmuto, del dirimpettaio ufficio postale e del teatro “Regina Margherita” – si vuole fare, pare, un’isola pedonale. Una zona off-limits ai mezzi che, di fatto, è stata già creata. Ma forse prima del tempo, ossia prima che l’iter per interdire la circolazione stradale fosse ultimato. Perché manca, appunto, la segnaletica verticale fissa.

Domenica sera, ad esempio, la transenna semovente, collocata all’imboccatura di via Vittorio Emanuele, dopo essersi lasciati alle spalle corso Garibaldi, risultava essere stata spostata sul ciglio della strada. I mezzi che hanno dunque imboccato via Vittorio Emanuele, all’improvviso, all’altezza della scalinata che conduce al santuario di Maria Santissima del Monte, si sono ritrovati davanti – a sbarrare la strada – un vaso con tanto di pianta ornamentale. E la segnaletica verticale fissa? Nessun cartello. Tanto che qualcuno parla di una strada chiusa in maniera abusiva. Perché ordinanza di viabilità e segnaletica stradale devono andare di pari passo. “E’ ancora un’area di cantiere” – ha spiegato il sindaco di Racalmuto Emilio Messana - . Peccato che manchino però le transenne tipiche del cantiere, ossia quelle che c’erano fino a qualche settimana fa. “Verificherò come sono andati i fatti” – tranciava corto il sindaco di Racalmuto replicando all’obiezione dell’impossibilità a creare un’isola pedonale semplicemente mettendo dei vasi.