Teatro Regina Margherita verso l'apertura? Trovata la soluzione decisiva

Ultimo atto per il rilascio definitivo dell’agibilità del teatro Regina Margherita, riaperto dopo 20 anni di chiusura nel 2003 e mai in regola con le certificazioni sulla sicurezza. Una mancanza che, da anni e anni ormai, lo ha portato ad essere – seppur aperto – praticamente inutilizzabile. Ieri, a Racalmuto, è arrivato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Merendino e il suo vice Andrea Abruzzo. Assieme ad alcuni capi squadra dei pompieri, al sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e all’assessore comunale alla Cultura Enzo Sardo, è stato realizzato l’ennesimo sopralluogo. Nessun problema per le vie di fuga che sono state riportate per come era stato indicato in precedenza dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Le attenzioni di tecnici specialisti e degli amministratori si è dunque concentrata su quello che sembrerebbe essere l’ultimo ostacolo: le imbottiture dei passamano e dei palchetti devono essere ignifughe. All’epoca della ristrutturazione del teatro, tanto caro allo scrittore Leonardo Sciascia, vennero collocate in maniera separata spugne e rivestimenti. Materiali che messi insieme risultano essere di “grado 2”. Il faccia a faccia di ieri, avvenuto durante il sopralluogo appunto, ha permesso di trovare la soluzione: fra i due materiali verrà posizionata una striscia di alluminio.

“Già oggi cercheremo una ditta per realizzare queste sottili e sagomate lastre di alluminio, alla quale affideremo in maniera diretta i lavori – ha spiegato ieri il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia - . Si tratta del resto di una spesa che non è esagerata, ecco perché potremo procedere con l’affidamento diretto. Servirà il tempo tecnico necessario per procedere e poi, finalmente, il teatro Regina Margherita tornerà a vivere: ad essere utilizzabile dalle compagnie teatrali. L’impegno è massimo perché questo è un anno particolare. Lo scorso 20 novembre sono stati celebrati i 30 anni dalla morte del nostro illustre concittadino: Leonardo Sciascia e l’otto gennaio del 1921 sarà il centenario dalla nascita. Faremo dunque il possibile – ha concluso il sindaco Maniglia – per riaprire entro quest’anno, anzi il prima possibile, il nostro teatro”.