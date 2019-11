Le parole di Sciascia come richiamo turistico: targa nel cuore di Racalmuto

Potrebbe essere la prima - collocata da questa amministrazione comunale - di una lunga serie. Perché l'amministrazione del sindaco Vincenzo Maniglia intende richiamare gli aspetti turistici e storici di Racalmuto apponendo delle targhe che riportano le frasi del suo "figlio" migliore: lo scrittore Leonardo Sciascia.

Un omaggio, ma anche l'occasione per continuare a dare visibilità all'opera e per far sì che la memoria resti viva. Il Municipio, per far realizzare la nuova targa, ha già impegnato i soldi necessari: 488 euro, Iva compresa, ed ha già dato l'incarico ad una ditta.

Quest'anno, fra l'altro ricorre il trentesimo anniversario dalla scomparsa del "maestro" racalmutese.