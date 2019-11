Dissesti e avvallamenti lungo la provinciale 15, sopralluogo dei tecnici dell'ex Provincia

I tecnici del Libero consorzio hanno effettuato il sopralluogo. Si sono resi conto, direttamente con i loro occhi, che quell’unico pezzo di guard-rail che c’era, all’altezza di contrada Comete, è stato distrutto da tempo e giace ancora sull’attiguo terreno. Dissesti, buche ed avvallamenti sono praticamente ad ogni centimetro e, naturalmente, - ma l’ironia in questi casi non è applicabile – la strada, un’arteria strategica, è priva di illuminazione pubblica. Dopo le richieste di intervento, avanzate dal presidente del consiglio comunale di Racalmuto: Sergio Pagliaro, i tecnici dell’ex Provincia sono stati sulla provinciale 15.

Non una via qualunque, ma quella che conduce alla statale 640, versante Canicattì, e quella che si percorre per raggiungere l’ospedale “Barone Lombardo” ed eventualmente il suo pronto soccorso. “Il sopralluogo è stato disposto che ho incontrato, assieme all'architetto Accursio Vinti, il commissario straordinario Di Pisa, Di Carlo, Contino, Spirio e Destro – ha spiegato Sergio Pagliaro - i quali hanno dimostrato grande sensibilità. Questo sopralluogo è stato, dunque, il primo passo per mettere in sicurezza la strada provinciale. Anche per la sistemazione del viadotto Malati, l'ingegnere Di Carlo ha confermato che a breve inizieranno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza” – ha aggiunto il presidente del Consiglio di Racalmuto - .

Pagliaro dopo aver lanciato l’appello per sbloccare i lavori sulla statale 640, lo scorso venerdì, ha partecipato all’incontro con il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancellieri e con i prefetti di Agrigento e Caltanissetta, i vertici di Anas e Cmc e i rappresentanti dei creditori. “Il vice ministro Cancellieri ha assicurato il massimo impegno per completare l'importante opera” – ha concluso il presidente del Consiglio di Racalmuto -