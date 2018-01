Con i fondi Anas verrà realizzata la strada per bypassare il passaggio a livello

I soldi ci sono. Fanno parte dei fondi di compensazione dell’Anas, dovuti al Comune di Racalmuto per i disagi subiti dai lavori di raddoppio della statale 640. Il progetto esecutivo dell’Utc di Racalmuto è stato, in linea amministrativa, approvato dall’Esecutivo. La strada esterna che collega il viale Falcone-Borsellino con contrada Roveto, passando per la via Anime Sante, si farà. E servirà – venendo considerata, fra l’altro, come opera di pubblica utilità – per bypassare il passaggio a livello di contrada Roveto.

Era la fine di settembre del 2008 quando l’allora Giunta approvava, per questi lavori, un progetto esecutivo di 1.014.827 euro. Lavori che, però, a causa della mancanza di fondi, non sono stati mai avviati. Nel marzo del 2010 quella che è sembrata essere la possibile svolta: al Comune sono stati assegnati i fondi di compensazione Anas e fra le opere pubbliche che sono state subito previste anche il primo stralcio per la strada che conduce all’area – contrada Roveto – di grande sviluppo urbano con predilezione di alloggi residenziali. “E’ intendimento dell’amministrazione comunale rimodulare il progetto a suo tempo redatto e approvato – era stato evidenziato dal Rup, progettista, Francesco Puma dell’ufficio tecnico comunale di Racalmuto – per allargare la strada esterna che collega il viale Della Vittoria con contrada Roveto. Un progetto il cui importo non superi i 120 mila euro, al fine di essere finanziato con i fondi di compensazione Anas”. E in questo nuovo progetto è stato previsto l’esproprio di una fascia di terreno che servirà, appunto, ad allargare la strada. La Giunta di Emilio Messana ha dunque approvato il progetto da 120 mila euro complessivi, ha dichiarato “l’opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente” ed ha avviato l’iter di esproprio.