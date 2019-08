Statale 640, salta la giuntura di un ponte: carreggiata ristretta e operai al lavoro

Salta il rivestimento, in gomma, della giuntura di un ponte. E' accaduto, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla raddoppiata strada statale 640. Il tratto, fra il secondo e l'ultimo bivio per Racalmuto, lungo il senso di marcia Agrigento-Caltanissetta, una volta scattato l'allarme, è stato ristretto e sul posto, per ore ed ore, hanno lavorato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Canicattì, i poliziotti del commissariato di Canicattì e quelli della Stradale. Le forze dell'ordine si sono preoccupate di garantire la sicurezza degli automobilisti di passaggio, evitando bruschi rallentamenti o sterzate improvvise e dunque scongiurando l'innescarsi di incidenti stradali.

Fino a tarda sera, polizia e carabinieri erano sul posto. Assieme alle forze dell'ordine, dopo che è stato avvisato il responsabile Anas, anche alcuni operai che si sono occupati del ripristino stradale. Il traffico, trattandosi di sabato, ne ha risentito.

Mentre la parte raddoppiata della statale Agrigento-Caltanissetta comincia ad evidenziare qualche problema, tant'è che oltre al rivestimento della giuntura saltato ieri, c'è il ponte "San Benedetto" che è interdetto da mesi e mesi e solo da qualche settimana sono comparsi i mezzi pesanti e gli operai che dovranno effettuare il consolidamento di un cedimento localizzato del piano viabile, i lavori sul versante Nisseno restano praticamente fermi e, causa l'attuale crisi di Governo in corso, aumentano le preoccupazioni delle imprese.