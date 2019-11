Complanare della statale 640, auto "prigioniere" dell'acqua acqua alta

Non una, non due, ma ben tre. Tante sono state le auto che, a partire dal tardo pomeriggio di ieri, sono rimasta impantanate – letteralmente “prigioniere” di ben 70 centimetri d’acqua – nel sottopasso della strada complanare, parallela alla statale 640, che conduce al centro commerciale “Le Vigne”. Le macchine finite in mezzo all’acqua non sono più, naturalmente, riuscite a liberarsi e, una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Racalmuto. Nessuno degli automobilisti, per fortuna, è rimasto ferito, ma certo lo choc prima e la rabbia dopo non sono affatto mancati. Nessuno di loro, dopo due giorni di stop alla violenta pioggia, s’aspettava naturalmente di trovare quel sottopassaggio invaso dall’acqua. Acqua alta fra l’altro. Ecco perché tutti hanno proceduto serenamente e senza alcun timore.

Erano le 18,42 quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento ricevevano la prima richiesta di intervento. A restare intrappolata era stata l'auto di un giovane. Da quel momento in poi, per ore ed ore, i pompieri sono rimasti al lavoro prima per liberare gli automobilisti (l’acqua arrivava praticamente sopra il ginocchio) e le macchine e poi per provare a rimettere in sicurezza l’intera strada.

Un’arteria complanare che, di fatto, non è particolarmente trafficata, se non per recarsi nei pressi di appezzamenti di terreno. Una strada che però viene utilizzata, e anche sistematicamente, dagli abitanti di Racalmuto e dell’attigua Castrofilippo, per evitare il traffico o semplicemente per accorciare il tragitto che conduce al centro commerciale “Le Vigne”. I carabinieri della stazione di Racalmuto, per scongiurare il ripetersi di episodi analoghi, ieri sera, hanno interdetto la strada.