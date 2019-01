Pioggia di fondi per creare centri per minori, ecco a chi saranno destinati

Quasi otto milioni di euro a favore di 19 Comuni dell’isola per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti destinate ad asili nido, centri ludici e diurni per minori, servizi integrativi di prima infanzia, ludoteche e comunità socio educative. I finanziamenti dell'assessorato regionale alla Famiglia hanno riguardato anche la provincia di Agrigento e, in particolare, Racalmuto, Santa Margherita di Belìce, Siculiana e Villafranca Sicula.

«Creare o ammodernare nuovi spazi per la socializzazione destinati ai minori - evidenzia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - è un dovere per chi amministra la cosa pubblica. In un periodo nel quale ormai, purtroppo, le giovani generazioni parlano e interagiscono sempre meno e lo fanno, in massima parte, solo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, promuovere momenti di aggregazione diventa fondamentale nella loro formazione, a cominciare proprio dall’infanzia».