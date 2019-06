Si sfonda il tetto e il muratore precipita, l'elisoccorso lo trasferisce al Sant'Elia

Un muratore è precipitato mentre era al lavoro e si stava occupando di interventi di ristrutturazione in un immobile di via Pindemonte, una traversa della più nota via Asaro, a Racalmuto. Mentre l'operaio era all'opera - stando a quanto emerge in questi concitati minuti - si sarebbe sfondato il tetto dell'immobile e il lavoratore è precipitato finendo sulla scala interna dello stabile. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto, nel centro storico di Racalmuto, si è precipitata sia un'autoambulanza del 118 che l'elisoccorso.

L'elicottero del 118 è atterrato nell'area del cimitero comunale e fino alla parte a valle del paese, l'operaio ferito - che avrebbe mantenuto comunque piena lucidità - è stato trasferito proprio con l'ambulanza. A coordinare le operazioni di trasferimento e soccorso sono stati i carabinieri della stazione di Racalmuto che, adesso, si stanno già occupando della dinamica dell'incidente sul lavoro.

L'operaio ferito è stato trasportato, in elisoccorso appunto, al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Secondo le prime indiscrezioni, l'operaio avrebbe riportato un grave trauma cranico. Anche all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, il lavoratore è arrivato cosciente. In questi minuti, i medici lo stanno sottoponendo a Tac.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)