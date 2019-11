Deposito a cielo aperto di carcasse di auto: scatta sequestro e denuncia

Una discarica di rifiuti non autorizzata è stata sequestrata a Racalmuto, dai carabinieri della stazione cittadina. Sul terreno di contrada Padre Eterno giacevano diverse carcasse di auto abbandonate. Il proprietario del terreno, un 43enne di Racalmuto, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli sono stati contestati reati ambientali.

I militari di Racalmuto hanno lavorato con il supporto dei carabinieri del centro Anticrimine natura di Agrigento. L'area sequestrata è di circa 1000 metri quadrati: un terreno agricolo che era diventato, e da tempo, un deposito a cielo aperto per carcasse di auto. Sono in corso gli accertamenti, adesso, per classificare i rifiuti presenti sul terreno sequestrato.

I servizi straordinari, per la tutela dell'ambiente e il contrasto a varie forme di inquinamento, sono stati disposti - da tempo ormai - dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento.