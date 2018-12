Ci sono dei topi in classe? Padiglione scolastico chiuso

Ci sono dei topi fra le aule scolastiche? Per qualcuno dei genitori sarebbe già una certezza. Per l’amministrazione comunale è ancora tutto da verificare. Intanto, ieri, è stato chiuso – in via precauzionale – uno dei due plessi che compongono la scuola elementare “Generale Macaluso” di via Palma a Racalmuto. Ed è proprio il padiglione dove è ospitata la storica aula dello scrittore racalmutese Leonardo Sciascia. Le due o tre classi di piccini, frequentanti la scuola elementare, sono state trasferite nel padiglione dirimpettaio.

A cercare di buttare acqua sul fuoco – il fuoco dell’indignazione e della preoccupazione da parte dei genitori – ieri pomeriggio è stato il sindaco di Racalmuto Emilio Messana. “Ci sono dei sospetti, non ancora la certezza categorica, che vi siano dei topi in quel padiglione della scuola elementare Generale Macaluso – ha detto il primo cittadino di Racalmuto - . Abbiamo chiuso l'edificio in via precauzionale e le due o tre classi sono state spostate nel padiglione dirimpettaio. Verranno fatte delle verifiche – ha spiegato Emilio Messana - per tre giorni e si cercherà di capire se effettivamente, o meno, sono presenti dei topi. Cosa che comunque può succedere ovunque e non soltanto a Racalmuto”.