Ristrutturazione e più musei al castello, il Comune è a "caccia" di soldi

Lo studio di fattibilità è stato approvato. Il Comune, adesso, è a “caccia” di fondi per valorizzare il castello Chiaramontano, attraverso la creazione di un museo multimediale, la ristrutturazione delle sale e dei magazzini del piano terra e delle stalle, per il recupero del giardino retrostante e la riqualificazione dell’area circostante di piazza Fontana e la “fontana di li novi cannola”, di piazza San Francesco, nonché stradine e cortili di collegamento. Di fatto, il Municipio – per celebrare il centenario della nascita del suo illustre concittadino: lo scrittore Leonardo Sciascia – vuole anche realizzare un percorso artistico attraverso la realizzazione di opere artistiche e totem descrittivi.

Il ministero per i Beni e le attività culturali, nell’ambito del programma di azione e coesione complementare al Pon cultura e sviluppo (Fers) 2004-2020, ha emanato un avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il Comune di Racalmuto intende partecipare al piano operativo “Cultura e Turismo 2014-2020” che è rivolto ai Municipi con popolazione fino a 10 mila abitanti. E il progetto definitivo di recupero e riqualificazione del castello Chiaramontano e di tutte le aree circostanti prevede una spesa di 1 milione di euro complessivi. Per il rafforzamento dell’offerta museale con creazione di un museo multimediale, un museo del sale e un museo etnoantropologico è prevista una spesa di 320 mila euro; per la riqualificazione del castello Chiaramontano, dell’area fontana “di li novi cannola”, di piazza San Francesco e per il necessario arredo urbano è stata preventivata una spesa di 520 mila euro ed infine per la valorizzazione dell’offerta culturale per celebrare il centenario della nascita di Leonardo Sciascia si prevede una spesa complessiva di 160 mila euro. Di fatto, per il Municipio non è prevista dunque nessuna spesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo scrittore racalmutese avrebbe compiuto 100 anni, l’anno prossimo: l’8 gennaio per la precisione. Nonostante l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, il Comune di Racalmuto – il cui consiglio comunale ha anche approvato il regolamento per l’istituzione di un premio, per le scuole, dedicato proprio al “papà” di “Regalpetra” – sta lavorando per fare in modo che il paese realizzi adeguate iniziative di celebrazione.